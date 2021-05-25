Военные расходы Японии в 2020 году: 5,3 триллиона йен и по-прежнему 9-е место в мире

Военные расходы Японии в 2020 году: 5,3 триллиона йен и по-прежнему 9-е место в миреПолитика Экономика
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Согласно обзору мировых военных расходов в 2020 году, опубликованному Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI), военные расходы Японии составили 49,1 миллиарда долларов (5262 млрд йен), как и в предыдущем году, и по этому показателю страна по-прежнему занимает 9-е место в мире. Мировые военные расходы в целом оцениваются в 1,981 триллиона долларов (около 213 триллионов иен), что на 2,6% больше, чем в предыдущем году, что является самым высоким показателем с 1988 года, когда начали вести такую статистику непрерывно.
В первую десятку стран мира по расходам на военные нужды входят США (778 млрд долларов), за ними следуют Китай, (252 млрд долларов), и Индия (72,9 млрд долларов), за ними следуют Россия, Великобритания, Саудовская Аравия Аравия, Германия, Франция, Япония и Южная Корея, почти в том же порядке, что и в прошлом году. Общая сумма расходов 15 ведущих стран составила 1,603 триллиона долларов, что составляет 81% от общей суммы.
Десять стран мира с наибольшими военными расходами
|Место
|2020 г. (млрд дол.)
|2019 г.
|1
|США (778)
|США
|2
|Китай (около 252)
|Китай
|3
|Индия (72,9)
|Индия
|4
|Россия (61,7)
|Россия
|5
|Великобритания (59,2)
|Саудовская Аравия
|6
|Саудовская Аравия (около 57,5)
|Великобритания
|7
|Германия (52,8)
|Франция
|8
|Франция (52,7)
|Германия
|9
|Япония (49,1)
|Япония
|10
|Южная Корея (45,7)
|Южная Корея
Создано по материалам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI)
Военные расходы Японии составляли 3,67 трлн йен в 1988 году, достигли уровня 4 трлн йен в 1990 году и продолжали расти в течение 1990-х годов. С 2000-х годов они составляли около 5 трлн йен, но в последние годы немного выросли, достигнув уровня 5,2 трлн йен в 2019 и 2020 годах.
Доля военных расходов в валовом внутреннем продукте (ВВП) Японии с 1988 по 2020 год стабильно держалась на уровне 0,9-1,0%. Мировые военные расходы составили 2,4% мирового ВВП за 20 лет, при этом Соединённые Штаты имеют самую высокую долю военных расходов – 3,7%, Китай – 1,7% и Индия – 2,9%.
Фотография к заголовку: Комплексные огневые учения Сухопутных сил самообороны на полигоне Хигасифудзи (преф. Сидзуока), съёмка производилась в августе 2019 года (Jiji Press)
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