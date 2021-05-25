Военные расходы Японии в 2020 году: 5,3 триллиона йен и по-прежнему 9-е место в мире

Военные расходы во всем мире в 2020 году составят 1,981 трлн долларов (около 213 трлн йен). Расходы Японии составляют 2,5% от этой суммы, 49,1 миллиарда долларов (5,262 трлн йен), занимая 9-е место в мире по этому показателю.

Согласно обзору мировых военных расходов в 2020 году, опубликованному Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI), военные расходы Японии составили 49,1 миллиарда долларов (5262 млрд йен), как и в предыдущем году, и по этому показателю страна по-прежнему занимает 9-е место в мире. Мировые военные расходы в целом оцениваются в 1,981 триллиона долларов (около 213 триллионов иен), что на 2,6% больше, чем в предыдущем году, что является самым высоким показателем с 1988 года, когда начали вести такую статистику непрерывно.

В первую десятку стран мира по расходам на военные нужды входят США (778 млрд долларов), за ними следуют Китай, (252 млрд долларов), и Индия (72,9 млрд долларов), за ними следуют Россия, Великобритания, Саудовская Аравия Аравия, Германия, Франция, Япония и Южная Корея, почти в том же порядке, что и в прошлом году. Общая сумма расходов 15 ведущих стран составила 1,603 триллиона долларов, что составляет 81% от общей суммы.

Десять стран мира с наибольшими военными расходами

Место 2020 г. (млрд дол.) 2019 г. 1 США (778) США 2 Китай (около 252) Китай 3 Индия (72,9) Индия 4 Россия (61,7) Россия 5 Великобритания (59,2) Саудовская Аравия 6 Саудовская Аравия (около 57,5) Великобритания 7 Германия (52,8) Франция 8 Франция (52,7) Германия 9 Япония (49,1) Япония 10 Южная Корея (45,7) Южная Корея

Создано по материалам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI)

Военные расходы Японии составляли 3,67 трлн йен в 1988 году, достигли уровня 4 трлн йен в 1990 году и продолжали расти в течение 1990-х годов. С 2000-х годов они составляли около 5 трлн йен, но в последние годы немного выросли, достигнув уровня 5,2 трлн йен в 2019 и 2020 годах.

Доля военных расходов в валовом внутреннем продукте (ВВП) Японии с 1988 по 2020 год стабильно держалась на уровне 0,9-1,0%. Мировые военные расходы составили 2,4% мирового ВВП за 20 лет, при этом Соединённые Штаты имеют самую высокую долю военных расходов – 3,7%, Китай – 1,7% и Индия – 2,9%.

Фотография к заголовку: Комплексные огневые учения Сухопутных сил самообороны на полигоне Хигасифудзи (преф. Сидзуока), съёмка производилась в августе 2019 года (Jiji Press)

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