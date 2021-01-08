Обретение премьер-министром полноценной власти в зависимости от борьбы с коронавирусом, положения в экономике и проведения Игр: политические перспективы 2021 года

Возглавляемое премьер-министром Сугой Ёсихидэ правительство вступило в 2021 год, на который приходится истечение срока полномочий как председателя Либерально-демократической партии, так и депутатов Палаты представителей. Наряду с борьбой с коронавирусом планируется также проведение Олимпийских и Паралимпийских игр. Какие сроки премьер-министр рассматривает для роспуска парламента? Удастся ли ему упрочить базис своей власти? Как будет действовать оппозиция? Предлагаем вашему вниманию комментарий журналиста, чья специальность – освещение текущей политики.

Роспуск Палаты представителей: летом или после Игр?

В конце сентября 2021 года истекает срок полномочий на посту председателя ЛДП премьер-министра Суги Ёсихидэ, а 21 октября заканчивается срок полномочий депутатов Палаты представителей Парламента Японии. Таким образом, наступивший год станет важной вехой для политических институтов страны. Премьер-министр, цель которого – обеспечить свое переизбрание на посту главы партии благодаря победе партии на выборах в Палату представителей и получить таким образом полноправную политическую власть, демонстрируя полную отдачу сил сдерживанию распространения коронавирусной инфекции и восстановлению экономики, вместе с тем ищет подходящее время для роспуска нижней палаты.

Нет необходимости говорить о том, что ставится цель, устранив все препятствия, провести нынешним летом отложенные на год Олимпийские и Паралимпийские игры. Причина состоит в том, что их проведение позволит провозгласить: «Мы преодолели вирус», тем самым придав силы политической власти. Но в условиях, когда не просматриваются перспективы ситуации ни с вирусом, ни в экономике, имеется слишком много факторов неопределенности.

Даже в ситуации, когда сразу после начала работы в сентябре 2020 года действующий кабинет министров пользовался высоким уровнем поддержки, а в рядах ЛДП раздавались голоса о необходимости скорейшего роспуска парламента, премьер-министр отдал приоритет борьбе с коронавирусом. С учетом такого развития событий роспуск парламента, собравшегося 18 января на очередную сессию, тоже может быть отложен. Соответственно, возможность проведения всеобщих выборов в общем и целом сводится к двум периодам: с принятия бюджета на 2021 финансовый год в конце марта до открытия Олимпийских игр в Токио 23 июля и с закрытия Паралимпийских игр в Токио 5 сентября до истечения срока полномочий депутатов Палаты представителей.

Премьер-министр ищет наиболее подходящие для него сроки с учетом множества факторов, таких, как ситуация с инфекцией. В правительстве и правящих партиях многие осведомленные лица считают: «Основная линия – после Олимпийских и Паралимпийских игр, в сентябре или еще позже». По всей видимости, премьер-министр рисует себе сценарий, в котором, он предстает «работящим лидером», помимо борьбы с коронавирусом учредившим Агентство цифровых услуг, продемонстрировавшим лидерство в достижении снижения абонентской платы за мобильную связь, и распускающим парламент после успешного проведения Олимпиады.

Безусловно, сдвиг на более ранний срок осеннего роспуска парламента сопряжен с риском. Приверженность продолжению реализации кампании поддержки внутреннего туризма Go To Travel привела к запаздыванию с пересмотром, вследствие чего не удалось предотвратить распространение коронавирусной инфекции, и уровень поддержки кабинета Суги резко снизился. Отнюдь не попутным ветром стало и появление подозрений в получении денег от бывшего президента крупной компании по производству яиц членом ЛДП, бывшим министром сельского, лесного и рыбного хозяйства Ёсикавой Такамори, а также проблема покрытия группе поддержки Абэ Синдзо части расходов на проведение банкетов накануне мероприятий по любованию цветением сакуры.

Некоторые из молодых депутатов от ЛДП, чья избирательная база слаба, призывают: «Проведите роспуск прежде, чем уровень поддержки совсем упадет». Но в окружении премьер-министра считают: «Раз уж мы назвались “работящим кабинетом”, то роспуск надо проводить тогда, когда труды принесут определенные результаты».

В ходе очередной парламентской сессии премьер-министр, по всей вероятности, завершив работу по утверждению «15-месячного бюджета» – третьего допбюджета на 2020-й финансовый год, а потом в конце марта – основного бюджета на 2021-й финансовый год, будет также продвигать рассмотрение ряда законопроектов. Правительство будет стремиться унять беспокойство по поводу инфекции, приступив к вакцинации на раннем этапе года, и если вакцина против коронавируса нового типа продемонстрирует эффект, превосходящий ожидания, то премьер-министр может решить воспользоваться этим моментом для роспуска парламента. В противном же случае он, вероятно, склонится в пользу приоретного принятия законопроектов, связанных с учреждением Агентства цифровых услуг и реформирования госрегулирования.

В случае роспуска после принятия важных законопроектов имеется перспектива роспуска на завершающем этапе работы Парламента – во второй декаде июня. Но с наступлением этого периода приблизится открытие Олимпиады – 23 июля. Между тем в этот период существует возможность проведения голосования одновременно с выборами Законодательного собрания Токио, срок полномочий депутатов которого истекает 22 июля. Партия Комэй с осторожностью подходит к проведению голосования в один и тот же день, поскольку она отводит выборам в столичную ассамблею столь же важное значение, как и выборам государственной законодательной власти. А поскольку это будет непосредственно перед токийской Олимпиадой, возникают опасения по поводу возникновения политического вакуума в такой период.

Но премьер-министр, как полагают, имеет хорошие связи с обществом «Сока гаккай», чья поддержка питает партию Комэй. Если коронавирус удастся в какой-то мере сдержать, и перспектива проведения Олимпиады станет определенной, то нельзя отрицать возможности достижения премьер-министром договоренности с партией Комэй и обществом «Сока гаккай» о роспуске парламента. При проведении выборов в один день со столичным законодательным собранием придется выработать расписание с роспуском в первой-второй декаде июня для проведения голосования 4 июля.

Таким образом, наиболее высока вероятность роспуска осенью, после того как 5 сентября пройдет закрытие Паралимпиады. Поскольку будет приближаться истечение в конце сентября срока полномочий председателя ЛДП, особое внимание будет уделяться тому, какую политическую повестку подготовит премьер-министр. В случае победы в борьбе на выборах в Палату представителей, по ее следам высока вероятность его переизбрания на посту председателя партии без проведения голосования. Если же проводить сначала выборы партийного лидера, то начинает действовать другой расчет: заручившись более высокой поддержкой ЛДП со стороны населения благодаря проведению выборов партийного лидера с выдвижением нескольких кандидатов, обернуть это к своей выгоде в борьбе на выборах в Палату представителей.

Основная политическая повестка 2021 года

18 января Созыв очередной сессии Парламента Японии 20 января Вступление в должность президента США Джо Байдена Третья декада Принятие третьего допбюджета на 2020 финансового года (предположительно) конец марта Принятие бюджета на 2021 финансовый год Вторая декада июня Окончание очередной парламентской сессии 22 июля Окончание срока полномочий депутатов Законодательного собрания Токио 23 июля Открытие Олимпийских игр в Токио (проведение до 8 августа) 24 августа Открытие Паралимпийских игр в Токио (проведение до 5 сентября) (предположительно) сентябрь Начало работы Агентства цифровых услуг Конец сентября Истечение срока полномочий председателя Либерально-демократической партии 21 октября Истечение срока полномочий депутатов Палаты представителей

Внутрипартийная динамика ЛДП: фактор «после Суги»

Впрочем, поскольку перспективы развития ситуации с коронавирусной инфекцией остаются неясными, ситуация отнюдь не обязательно будет складываться в пользу правительства. Если инфекция продолжит распространяться, придется отменить Игры, и в экономике произойдет торможение, то попутный ветер для премьер-министра обернется встречным штормом.

Если уровень поддержки станет резко снижаться, то на пути к переизбранию премьер-министра на посту председателя ЛДП загорится желтый предупреждающий сигнал светофора. Кто будет «после Суги» в такой ситуации? В настоящее время фигура следующего премьера, которая привлекала бы всеобщее внимание, пока не проявилась. Ни бывший председатель политсовета Кисида Фумио, ни быввший генсек Исиба Сигэру, потерпевшие поражение на выборах председателя ЛДП в сентябре прошлого года, не восстановили своей центростремительной силы. В отсутствие решающей фигуры следует предположить, что партийные ряды будут возлагать ожидания как на «лицо партии на выборах» на таких ее представителей как министр по делам административной реформы Коно Таро и министр по делам окружающей среды Коидзуми Синдзиро. Между тем предыдущий премьер-министр Абэ, а также первый вице-премьер и министр финансов Асо Таро, как полагают, ценят таланты министра иностранных дел Мотэги Тосимицу.

На выборах председателя ЛДП в прошлом году не принадлежащий к какой-либо фракции премьер-министр одержал победу, заручившись поддержкой основных партийных фракций, за исключением фракций Кисиды и Исибы, однако базис его внутрипартийной власти вряд ли можно назвать непоколебимо прочным. В настоящий момент в большом доверии у премьер-министра находится генеральный секретарь Никай Тосихиро – ему он доверяет как внутрипартийные дела, так и работу в парламенте, но в партийных фракциях усиливается недовольство по поводу того, что Никай «поливает собственное поле больше прочих» – в связи с преимущественными назначениями его соратников на партийные и правительственные должности. Расклад на будущих выборах председателя партии может сильно измениться в зависимости от того, будет ли премьер-министр и дальше поручать ему все серьезные дела, или же перенесет упор на фракции Хосоды, Асо и т. д. Премьер-министру предстоит управлять правительством, одновременно занимаясь коронавирусом и состоянием экономики, не забывая отслеживать и внутрипартийную динамику.

Конституционно-демократическая партия: дилемма совместной борьбы

Для возглавляющего ведущую оппозиционную Конситуционно-демократическую партию Эдано Юкио 2021 год тоже является решающим. В сентябре прошлого года произошло слияние бывших Конституционной и Народно-демократической партий, в результате чего представительство конституционных демократов в парламенте увеличилось с порядка 90 до порядка 150 депутатов. Несмотря на все усилия, предпринимаемые по линии критики власти – поднятие таких тем как проблемы, связанные с учебным заведением «Моритомо гакуэн» и порядок проведния «Собраний по случаю любования цветением сакуры» при прошлом премьер-министре Абэ Синдзо, а также отказ о включении ряда кандидатур в национальный научный совет при нынешнем премьер-министре Суге, расширения поддержки этой партии не происходит. Роль жесткого игрока, постоянно ставящего шах правительству, этой партии вполне удается. Может быть, к отсутствию роста уровня поддержки ведет то, что партия так и не предлагает никаких реалистичных альтернатив?

Внутри Конституционно-демократической партии среди депутатов сохраняется разная степень энтузиазма по отношению к политике «ухода от ядерной энергетики», и насущной задачей является согласовать базовую политику. Эдано намерен и в 2021 году неуклонно следовать в отношении кабинета Суги курсом критики по поводу неспособности правительства предпринимать действия по борьбе с коронавирусом и поднимать вопросы тему «политика и деньги» в отношении депутатов от Либерально-демократической партии. Но помимо этого ему необходимо укрепить политический базис партии и продемонстрировать избирателям способность взять на себя бремя государственной власти.

На пути к выборам следующего состава Палаты представителей стратегией господина Эдано является, насколько это возможно, выстроить борьбу в одномандатных избирательных округах, число которых составляет для этой палаты 289, по формуле «кандидат от правящей партии один на один с кандидатом от оппозиции», избегая общего поражения оппозиционных кандидатов; при этом Эдано намерен добиваться совместной борьбы всеми оппозиционными силами, включая Коммунистическую партию Японии. Но совершенно неизвестно, насколько эффективной окажется такая совместная борьба. В течение 2020 года Конституционно-демократическая партия поддерживала единых кандидатов с КПЯ на выборах мэра города Уцуномия, мэра токийского района Аракава и т. д., при этом она раз за разом терпела поражения, и результатов такой подход ей не принес. Совместная борьба сил оппозиции сопряжена с дилеммой. «Чем более активна КПЯ, тем сильнее отток консервативно настроенных избирателей» – констатировала одна из ключевых фигур в ЛДП.

Фотография к заголовку: премьер-министр Суга Есихидэ перед заседанием кабинета министров (Jiji Press)

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