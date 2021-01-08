Обретение премьер-министром полноценной власти в зависимости от борьбы с коронавирусом, положения в экономике и проведения Игр: политические перспективы 2021 года

Обретение премьер-министром полноценной власти в зависимости от борьбы с коронавирусом, положения в экономике и проведения Игр: политические перспективы 2021 годаПолитика
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Роспуск Палаты представителей: летом или после Игр?
В конце сентября 2021 года истекает срок полномочий на посту председателя ЛДП премьер-министра Суги Ёсихидэ, а 21 октября заканчивается срок полномочий депутатов Палаты представителей Парламента Японии. Таким образом, наступивший год станет важной вехой для политических институтов страны. Премьер-министр, цель которого – обеспечить свое переизбрание на посту главы партии благодаря победе партии на выборах в Палату представителей и получить таким образом полноправную политическую власть, демонстрируя полную отдачу сил сдерживанию распространения коронавирусной инфекции и восстановлению экономики, вместе с тем ищет подходящее время для роспуска нижней палаты.
Нет необходимости говорить о том, что ставится цель, устранив все препятствия, провести нынешним летом отложенные на год Олимпийские и Паралимпийские игры. Причина состоит в том, что их проведение позволит провозгласить: «Мы преодолели вирус», тем самым придав силы политической власти. Но в условиях, когда не просматриваются перспективы ситуации ни с вирусом, ни в экономике, имеется слишком много факторов неопределенности.
Даже в ситуации, когда сразу после начала работы в сентябре 2020 года действующий кабинет министров пользовался высоким уровнем поддержки, а в рядах ЛДП раздавались голоса о необходимости скорейшего роспуска парламента, премьер-министр отдал приоритет борьбе с коронавирусом. С учетом такого развития событий роспуск парламента, собравшегося 18 января на очередную сессию, тоже может быть отложен. Соответственно, возможность проведения всеобщих выборов в общем и целом сводится к двум периодам: с принятия бюджета на 2021 финансовый год в конце марта до открытия Олимпийских игр в Токио 23 июля и с закрытия Паралимпийских игр в Токио 5 сентября до истечения срока полномочий депутатов Палаты представителей.
Премьер-министр ищет наиболее подходящие для него сроки с учетом множества факторов, таких, как ситуация с инфекцией. В правительстве и правящих партиях многие осведомленные лица считают: «Основная линия – после Олимпийских и Паралимпийских игр, в сентябре или еще позже». По всей видимости, премьер-министр рисует себе сценарий, в котором, он предстает «работящим лидером», помимо борьбы с коронавирусом учредившим Агентство цифровых услуг, продемонстрировавшим лидерство в достижении снижения абонентской платы за мобильную связь, и распускающим парламент после успешного проведения Олимпиады.
Безусловно, сдвиг на более ранний срок осеннего роспуска парламента сопряжен с риском. Приверженность продолжению реализации кампании поддержки внутреннего туризма Go To Travel привела к запаздыванию с пересмотром, вследствие чего не удалось предотвратить распространение коронавирусной инфекции, и уровень поддержки кабинета Суги резко снизился. Отнюдь не попутным ветром стало и появление подозрений в получении денег от бывшего президента крупной компании по производству яиц членом ЛДП, бывшим министром сельского, лесного и рыбного хозяйства Ёсикавой Такамори, а также проблема покрытия группе поддержки Абэ Синдзо части расходов на проведение банкетов накануне мероприятий по любованию цветением сакуры.
Некоторые из молодых депутатов от ЛДП, чья избирательная база слаба, призывают: «Проведите роспуск прежде, чем уровень поддержки совсем упадет». Но в окружении премьер-министра считают: «Раз уж мы назвались “работящим кабинетом”, то роспуск надо проводить тогда, когда труды принесут определенные результаты».
В ходе очередной парламентской сессии премьер-министр, по всей вероятности, завершив работу по утверждению «15-месячного бюджета» – третьего допбюджета на 2020-й финансовый год, а потом в конце марта – основного бюджета на 2021-й финансовый год, будет также продвигать рассмотрение ряда законопроектов. Правительство будет стремиться унять беспокойство по поводу инфекции, приступив к вакцинации на раннем этапе года, и если вакцина против коронавируса нового типа продемонстрирует эффект, превосходящий ожидания, то премьер-министр может решить воспользоваться этим моментом для роспуска парламента. В противном же случае он, вероятно, склонится в пользу приоретного принятия законопроектов, связанных с учреждением Агентства цифровых услуг и реформирования госрегулирования.
В случае роспуска после принятия важных законопроектов имеется перспектива роспуска на завершающем этапе работы Парламента – во второй декаде июня. Но с наступлением этого периода приблизится открытие Олимпиады – 23 июля. Между тем в этот период существует возможность проведения голосования одновременно с выборами Законодательного собрания Токио, срок полномочий депутатов которого истекает 22 июля. Партия Комэй с осторожностью подходит к проведению голосования в один и тот же день, поскольку она отводит выборам в столичную ассамблею столь же важное значение, как и выборам государственной законодательной власти. А поскольку это будет непосредственно перед токийской Олимпиадой, возникают опасения по поводу возникновения политического вакуума в такой период.
Но премьер-министр, как полагают, имеет хорошие связи с обществом «Сока гаккай», чья поддержка питает партию Комэй. Если коронавирус удастся в какой-то мере сдержать, и перспектива проведения Олимпиады станет определенной, то нельзя отрицать возможности достижения премьер-министром договоренности с партией Комэй и обществом «Сока гаккай» о роспуске парламента. При проведении выборов в один день со столичным законодательным собранием придется выработать расписание с роспуском в первой-второй декаде июня для проведения голосования 4 июля.
Таким образом, наиболее высока вероятность роспуска осенью, после того как 5 сентября пройдет закрытие Паралимпиады. Поскольку будет приближаться истечение в конце сентября срока полномочий председателя ЛДП, особое внимание будет уделяться тому, какую политическую повестку подготовит премьер-министр. В случае победы в борьбе на выборах в Палату представителей, по ее следам высока вероятность его переизбрания на посту председателя партии без проведения голосования. Если же проводить сначала выборы партийного лидера, то начинает действовать другой расчет: заручившись более высокой поддержкой ЛДП со стороны населения благодаря проведению выборов партийного лидера с выдвижением нескольких кандидатов, обернуть это к своей выгоде в борьбе на выборах в Палату представителей.
Основная политическая повестка 2021 года
|18 января
|Созыв очередной сессии Парламента Японии
|20 января
|Вступление в должность президента США Джо Байдена
|Третья декада
|Принятие третьего допбюджета на 2020 финансового года
|(предположительно) конец марта
|Принятие бюджета на 2021 финансовый год
|Вторая декада июня
|Окончание очередной парламентской сессии
|22 июля
|Окончание срока полномочий депутатов Законодательного собрания Токио
|23 июля
|Открытие Олимпийских игр в Токио (проведение до 8 августа)
|24 августа
|Открытие Паралимпийских игр в Токио (проведение до 5 сентября)
|(предположительно) сентябрь
|Начало работы Агентства цифровых услуг
|Конец сентября
|Истечение срока полномочий председателя Либерально-демократической партии
|21 октября
|Истечение срока полномочий депутатов Палаты представителей
Внутрипартийная динамика ЛДП: фактор «после Суги»
Впрочем, поскольку перспективы развития ситуации с коронавирусной инфекцией остаются неясными, ситуация отнюдь не обязательно будет складываться в пользу правительства. Если инфекция продолжит распространяться, придется отменить Игры, и в экономике произойдет торможение, то попутный ветер для премьер-министра обернется встречным штормом.
Если уровень поддержки станет резко снижаться, то на пути к переизбранию премьер-министра на посту председателя ЛДП загорится желтый предупреждающий сигнал светофора. Кто будет «после Суги» в такой ситуации? В настоящее время фигура следующего премьера, которая привлекала бы всеобщее внимание, пока не проявилась. Ни бывший председатель политсовета Кисида Фумио, ни быввший генсек Исиба Сигэру, потерпевшие поражение на выборах председателя ЛДП в сентябре прошлого года, не восстановили своей центростремительной силы. В отсутствие решающей фигуры следует предположить, что партийные ряды будут возлагать ожидания как на «лицо партии на выборах» на таких ее представителей как министр по делам административной реформы Коно Таро и министр по делам окружающей среды Коидзуми Синдзиро. Между тем предыдущий премьер-министр Абэ, а также первый вице-премьер и министр финансов Асо Таро, как полагают, ценят таланты министра иностранных дел Мотэги Тосимицу.
На выборах председателя ЛДП в прошлом году не принадлежащий к какой-либо фракции премьер-министр одержал победу, заручившись поддержкой основных партийных фракций, за исключением фракций Кисиды и Исибы, однако базис его внутрипартийной власти вряд ли можно назвать непоколебимо прочным. В настоящий момент в большом доверии у премьер-министра находится генеральный секретарь Никай Тосихиро – ему он доверяет как внутрипартийные дела, так и работу в парламенте, но в партийных фракциях усиливается недовольство по поводу того, что Никай «поливает собственное поле больше прочих» – в связи с преимущественными назначениями его соратников на партийные и правительственные должности. Расклад на будущих выборах председателя партии может сильно измениться в зависимости от того, будет ли премьер-министр и дальше поручать ему все серьезные дела, или же перенесет упор на фракции Хосоды, Асо и т. д. Премьер-министру предстоит управлять правительством, одновременно занимаясь коронавирусом и состоянием экономики, не забывая отслеживать и внутрипартийную динамику.
Конституционно-демократическая партия: дилемма совместной борьбы
Для возглавляющего ведущую оппозиционную Конситуционно-демократическую партию Эдано Юкио 2021 год тоже является решающим. В сентябре прошлого года произошло слияние бывших Конституционной и Народно-демократической партий, в результате чего представительство конституционных демократов в парламенте увеличилось с порядка 90 до порядка 150 депутатов. Несмотря на все усилия, предпринимаемые по линии критики власти – поднятие таких тем как проблемы, связанные с учебным заведением «Моритомо гакуэн» и порядок проведния «Собраний по случаю любования цветением сакуры» при прошлом премьер-министре Абэ Синдзо, а также отказ о включении ряда кандидатур в национальный научный совет при нынешнем премьер-министре Суге, расширения поддержки этой партии не происходит. Роль жесткого игрока, постоянно ставящего шах правительству, этой партии вполне удается. Может быть, к отсутствию роста уровня поддержки ведет то, что партия так и не предлагает никаких реалистичных альтернатив?
Внутри Конституционно-демократической партии среди депутатов сохраняется разная степень энтузиазма по отношению к политике «ухода от ядерной энергетики», и насущной задачей является согласовать базовую политику. Эдано намерен и в 2021 году неуклонно следовать в отношении кабинета Суги курсом критики по поводу неспособности правительства предпринимать действия по борьбе с коронавирусом и поднимать вопросы тему «политика и деньги» в отношении депутатов от Либерально-демократической партии. Но помимо этого ему необходимо укрепить политический базис партии и продемонстрировать избирателям способность взять на себя бремя государственной власти.
На пути к выборам следующего состава Палаты представителей стратегией господина Эдано является, насколько это возможно, выстроить борьбу в одномандатных избирательных округах, число которых составляет для этой палаты 289, по формуле «кандидат от правящей партии один на один с кандидатом от оппозиции», избегая общего поражения оппозиционных кандидатов; при этом Эдано намерен добиваться совместной борьбы всеми оппозиционными силами, включая Коммунистическую партию Японии. Но совершенно неизвестно, насколько эффективной окажется такая совместная борьба. В течение 2020 года Конституционно-демократическая партия поддерживала единых кандидатов с КПЯ на выборах мэра города Уцуномия, мэра токийского района Аракава и т. д., при этом она раз за разом терпела поражения, и результатов такой подход ей не принес. Совместная борьба сил оппозиции сопряжена с дилеммой. «Чем более активна КПЯ, тем сильнее отток консервативно настроенных избирателей» – констатировала одна из ключевых фигур в ЛДП.
Фотография к заголовку: премьер-министр Суга Есихидэ перед заседанием кабинета министров (Jiji Press)
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