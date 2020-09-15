Суга Ёсихидэ оставит Никаи Тосихиро на посту генерального секретаря ЛДП

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Токио, 14 сентября (Jiji Press). Суга Ёсихидэ, избранный новым председателем Либерально-демократической партии, планирует оставить 81-летнего Никаи Тосихиро на посту генерального секретаря правящей партии Японии, как заявили высокопоставленные партийные представители.

Суга, сменяющий уходящего с должности премьер-министра Абэ Синдзо, будет избран новым премьер-министром Японии на голосовании в парламенте страны 16 сентября. Официальные лица заявили, что Симомура Хакубун (66 лет), председатель комитета по выборной стратегии ЛДП, который принадлежит к фракции партии, возглавляемой бывшим генеральным секретарем ЛДП Хосодой Хироюки, вероятно, будет назначен председателем совета по политическим исследованиям партии.

По их словам, Сато Цутому (68 лет), глава Конституционной комиссии Палаты представителей, скорее всего, будет назначен председателем Генерального совета ЛДП. Сато принадлежит к фракции ЛДП, возглавляемой заместителем премьер-министра и министром финансов Асо Таро.

Они также сообщают, что пост председателя комитета по выборной стратегии займёт Ямагути Таймэй (71 год), член фракции, которую возглавляет бывший председатель Генерального совета Такэсита Ватару. Ямагути в настоящее время является председателем организационного и выборного штаба ЛДП.

Суга, скорее всего, оставит Морияму Хироси (75 лет) на посту главы партии по делам парламента. Морияма является членом фракции, которую возглавляет бывший генеральный секретарь ЛДП Исихара Нобутэру.

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