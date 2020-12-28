Правительство Японии приостановило программу поддержки туризма Go To Travel для предотвращения распространения инфекции
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Токио, 28 декабря (Jiji Press). Правительство Японии приостановило программу поддержки туризма Go To Travel по всей стране с 28 декабря для снижения передвижения людей в конце года и в период новогодних праздников в условиях эпидемии коронавируса.
Программу вначале приостановят до 11 января и после начала года правительство решит, возобновить ли программу скидок на поездки.
Программа Go To Travel предоставляет скидки в 35% от стоимости проезда и купоны на 15% расходов, которые можно использовать в ходе туристических поездок.
До 30 ноября 68,5 миллиона человек останавливались в отелях или других местах проживания с помощью этой программы. Общий объём предоставленных скидок составил 321,5 млрд йен. Стоимость выпущенных купонов Go To Travel на 21 декабря составила 84,8 млрд йен.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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