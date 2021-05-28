Лидер Коммунистической партии Японии: «МОК относится к Японии как к своей колонии»

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Токио, 27 мая (Jiji Press). Лидер Коммунистической партии Японии Сии Кадзуо заявил, что Международный олимпийский комитет относится к Японии как к своей колонии.

Замечание Сии было вызвано серией комментариев высших должностных лиц МОК, в том числе президента Томаса Баха, в которых предлагалось провести Токийские игры, несмотря на пандемию коронавируса.

«“Империя МОК” рассматривает Японию как колонию и нарушает суверенитет (нации), – сказал Cии на пресс-конференции. – МОК непростительно отдавать приоритет проведению Игр, а не жизням японских граждан», – подчеркнул он, потребовав от правительства Японии немедленного решения об отмене Игр.

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