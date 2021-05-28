Генеральный директор токийского оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр подчеркнул экономические выгоды от проведения Игр

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Токио, 27 мая (Jiji Press). Опасения по поводу проведения Олимпийских игр в условиях пандемии растут, и генеральный директор оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Муто Тосиро, выступая перед журналистами, подчеркнул возможные экономические выгоды от проведения токийских Игр.

«Несмотря на то, что существуют проблемы с медицинскими услугами и коронавирусной инфекцией, если мы рассмотрим экономику Японии в целом, проведение Олимпиады будет гораздо более выгодным для экономики, чем её отмена», – сказал Муто.

Муто сказал, что теперь оргкомитет и другие участники должны решить, разрешать ли болельщикам посещать олимпийские объекты и когда закончится действующее чрезвычайное положение в связи с пандемией в Токио и некоторых других префектурах Японии, которое должно быть продлено до июня.

О предложении американского производителя лекарств Pfizer Inc. предоставить вакцину от коронавируса примерно для 20 000 человек, участвующих в Играх в Токио, Муто сказал, что вакцина, как ожидается, будет введена участникам не раньше 20 июня.

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