Острова на юго-западе Японии внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

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Токио, 26 июля (Jiji Press). ЮНЕСКО решило зарегистрировать Амами Осима и другие острова на юго-западе Японии в качестве объекта всемирного природного наследия, пятого природного объекта в списке Всемирного наследия страны.

Решение было принято на онлайн-заседании Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Острова Амами Осима и Токуносима в префектуре Кагосима, северная часть главного острова префектуры Окинава и остров Ириомотэ в преф. Окинава получили высокую оценку за их богатое биоразнообразие со множеством эндемичных видов.

На территории, которая составляет 42 698 га и является частью цепи островов Рюкю, лежащих между японским регионом Кюсю и Тайванем, обитает множество редких видов, включая зайца Амами и окинавский пастушок.

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