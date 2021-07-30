Ажиотаж в связи с Олимпиадой некоторые люди ощущают как харассмент

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Токио, 29 июля (Jiji Press). В связи с тем, что Олимпийские игры в Токио привлекают к себе большое внимание общественности в Японии, некоторые люди, которые не интересуются Играми или спортом в целом, чувствуют себя некомфортно, или даже обеспокоены.

По мере того как японские спортсмены демонстрируют великолепные результаты на Олимпийских играх в Токио, которые открылись 23 июля после отсрочки на год из-за пандемии нового коронавируса, в Японии растет ажиотаж вокруг Игр, хотя многие в стране выступали против их проведения в условиях вирусного кризиса.

«Мне надоели олимпийские разговоры», – пишет один человек в Твиттере. «На работе меня считают непатриотичным», – говорится в другом сообщении в Твиттере.

Сообщений с подобными хэштегами, в том числе #olympicharassement, стало больше в Твиттере примерно со времени церемонии открытия Олимпийских игр в Токио.

Считается, что многие из людей, публикующих такие комментарии, просто не интересуются спортивным мероприятием, а не являются его категорическими противниками.

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