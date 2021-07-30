Спортсмены Олимпиады становятся объектом нападок в соцсетях

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Токио, 29 июля (Jiji Press). Японские спортсмены демонстрируют впечатляющие результаты на Олимпийских играх в Токио, и при этом становятся мишенью оскорбительных комментариев в социальных сетях со стороны разных людей как из Японии, так и из-за рубежа.

Звезда настольного тенниса Мидзутани Дзюн написал 28 июля в Twitter о полученном им шквале личных сообщений от людей из «определённой страны», в которых его просили «подохнуть». Мидзутани Дзюн и Ито Мима два дня назад выиграли золото в смешанном парном разряде, победив Китай.

32-летний спортсмен также написал в Твиттере, что его совершенно не беспокоят такие нападки и он был рад узнать, что он привлёк такое внимание многих людей со всего мира.

Болельщики выразили Мидзутани своё беспокойство. Его твит был позже удален.

Хасимото Дайки, 19-летний гимнаст, завоевавший золото в мужском индивидуальном многоборье, и Игараси Каноа, 23 года, выигравший серебро в мужском серфинге, также стали жертвами онлайн-нападок.

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