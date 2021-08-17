В связи с чрезвычайным положением во время Паралимпийских игр в Токио зрителей не допустят на все площадки соревнований

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Токио, 16 августа (Jiji Press). Официальные лица Паралимпийских игр в Токио решили запретить зрителям посещать все места проведения Паралимпийских игр, которые начнутся на следующей неделе, из-за быстрого распространения нового коронавируса в Японии.

Места проведения Паралимпийских игр в Токио, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября, расположены в Токио и соседних префектурах Сайтама и Тиба, где действует чрезвычайное положение в связи с коронавирусом, а также в префектуре Сидзуока в центральной части Японии, которая попросила добавить её в список территорий, охваченных чрезвычайным положением.

Решение было принято в ходе переговоров, частично проводившихся в режиме онлайн, с участием Марукавы Тамаё, японского министра Токийских игр, Хасимото Сэйко, президента оргкомитета Токийских игр, губернатора Токио Коикэ Юрико и Эндрю Парсонса, президента Международного паралимпийского комитета, прибывшего в Японию 16 августа.

Решив исключить обычных зрителей, официальные лица согласились реализовать программы по предоставлению ученикам школ возможности смотреть Паралимпийские соревнования на местах по запросу местных органов власти или школ.

Граждан попросят не собираться у обочины, чтобы смотреть шоссейные соревнования, в том числе марафонские и велосипедные шоссейные гонки.

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