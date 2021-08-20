Император Японии примет участие в церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио

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Токио, 19 августа (Jiji Press). Император Нарухито примет участие в церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио, сообщило Управление императорского двора.

Император, который является почётным покровителем Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, объявит о начале мероприятия на церемонии, которая состоится на Национальном стадионе 24 августа.

Императрица Масако не примет участие в церемонии из-за обострения ситуации с коронавирусом. Она не присутствовала и на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио.

Члены императорского дома не будут смотреть Паралимпийские соревнования на местах их проведения, поскольку зрители на соревнования не допущены.

Перед церемонией открытия император пригласит приехавших членов Международного Паралимпийского комитета в императорский дворец.

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