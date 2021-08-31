В Японии охранник иммиграционного центра травмировал задержанного

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Токио, 30 августа (Jiji Press). Охранник травмировал задержанного иностранца в иммиграционном центре Хигаси-Нихон в Усику, преф. Ибараки, сообщило в понедельник Агентство иммиграционной службы Японии.

Мужчина из частной компании, работающей по заказу, сильно сжал шею задержанного мужчины 27 августа во время прогулки.

У задержанного диагностировано растяжение шейного отдела позвоночника, на восстановление травмы потребуется около двух недель. По данным агентства, охранник говорит, что сделал это для предупреждения задержанного.

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