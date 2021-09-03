90-летний бывший высокопоставленный чиновник приговорён к пяти годам заключения за ДТП, в котором погибла мать с малолетней дочерью

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Токио, 2 сентября (Jiji Press). Окружной суд Токио приговорил 90-летнего бывшего высокопоставленного правительственного чиновника Японии к пяти годам тюремного заключения без отсрочки за нашумевшую автокатастрофу со смертельным исходом в Токио в 2019 году.

Иидзука Кодзо, возглавлявший уже упразднённое Агентство промышленной науки и технологий при Министерстве международной торговли и промышленности (сейчас – Министерство экономики, торговли и промышленности), был признан виновным в неосторожном вождении, которое привело к смерти или травмам. Прокуратура добивалась для Иидзуки семи лет тюремного заключения.

Согласно постановлению суда, Иидзука по ошибке нажал педаль газа вместо тормоза, когда ехал в оживлённом квартале Икэбукуро в токийском районе Тосима 19 апреля 2019 года, в результате чего его автомобиль разогнался до скорости 96 километров в час.

Его автомобиль проехал на красный свет и въехал на пешеходный переход, из-за чего погибла Мацунага Мана (31 год) и её дочь Рико (3 года). В аварии пострадало ещё девять человек.

Председательствующий судья Симоцу Кэндзи назвал неосторожность Иидзуки «серьёзной» и добавил, что непохоже, будто бы обвиняемый проявляет чувство раскаяния. Симоцу пришёл к выводу, что авария произошла из-за того, что Иидзука по ошибке нажал на газ вместо тормоза.

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