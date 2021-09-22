Бурые медведи всё чаще появляются в жилых районах на Хоккайдо; рекордное количество пострадавших

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Саппоро, 21 сентября (Jiji Press). Бурых медведей часто замечали в жилых районах префектуры Хоккайдо на севере Японии в этом году, они причинили рекордный ущерб.

Муниципалитеты принимают меры, чтобы предотвратить нападения животных, которые могут бродить по городским районам с конца сентября по октябрь в поисках пищи перед зимней спячкой.

В этом году медведи убили и ранили 11 человек, предыдущий годовой рекорд составлял 8 человек в 1964 году.

По данным полицейского управления префектуры Хоккайдо, к концу августа было получено более 1600 сообщений о встречах с бурыми медведями – это самый высокий показатель с 2015 года, когда был принят текущий метод подсчеёта таких случаев.

Администрация префектуры Хоккайдо активно боролась с бурыми медведями с 1960-х годов, но отменила эту программу в 1989 году, поскольку популяция резко сократилась.

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