Бурые медведи всё чаще появляются в жилых районах на Хоккайдо; рекордное количество пострадавших
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Саппоро, 21 сентября (Jiji Press). Бурых медведей часто замечали в жилых районах префектуры Хоккайдо на севере Японии в этом году, они причинили рекордный ущерб.
Муниципалитеты принимают меры, чтобы предотвратить нападения животных, которые могут бродить по городским районам с конца сентября по октябрь в поисках пищи перед зимней спячкой.
В этом году медведи убили и ранили 11 человек, предыдущий годовой рекорд составлял 8 человек в 1964 году.
По данным полицейского управления префектуры Хоккайдо, к концу августа было получено более 1600 сообщений о встречах с бурыми медведями – это самый высокий показатель с 2015 года, когда был принят текущий метод подсчеёта таких случаев.
Администрация префектуры Хоккайдо активно боролась с бурыми медведями с 1960-х годов, но отменила эту программу в 1989 году, поскольку популяция резко сократилась.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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