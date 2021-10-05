Новый премьер-министр Японии Кисида формирует правительство

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Токио, 4 октября (Jiji Press). Новый премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил о создании правительства после избрания на высший правительственный пост на внеочередной сессии парламента, и пообещал реализовать «новый капитализм».

Кисида, 100-й премьер-министр страны, торжественно открыл кабинет в рамках коалиции между возглавляемой им Либерально-демократической партией и партией Комэйто после церемоний вступления в должность и представления нового кабинета министров в императорском дворце.

На своей инаугурационной пресс-конференции, состоявшейся в офисе премьер-министра, 64-летний Кисида сказал, что планирует распустить Палату представителей, нижнюю палату парламента, 14 октября, и назначить выборы в неё 31 октября, официально предвыборная кампания начнётся с 19 октября.

Придавая первостепенное значение мерам против нового коронавируса, Кисида сказал, что он создаст новый совет для реализации «нового капитализма».

«Это кабинет, с которым мы создадим новую эпоху, – сказал он. – Мы создадим с вами вместе новую эру».

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