Новый премьер-министр Японии Кисида будет решать задачи оживления экономики и преодоления кризиса COVID-19
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Токио, 4 октября (Jiji Press). Перед администрацией нового премьер-министра Японии Кисиды Фумио, учреждённой 4 октября, стоит сложная задача по оживлению экономики и одновременному преодолению кризиса COVID-19.
Во время последней выборной кампании на должность президента Либерально-демократической партии Кисида пообещал проводить современную версию Плана удвоения доходов – экономической политики, введенной бывшим премьер-министром Икэдой Хаято в 1960-е годы, чтобы расширить средний класс за счет устранения экономического неравенства. Кисиде потребуются все его навыки, чтобы осуществить такой план.
Выступая на пресс-конференции 4 октября, Кисида сказал, что его правительство незамедлительно разработает экономические показатели. Он выразил готовность к концу этого года разработать крупномасштабный экономический пакет на общую сумму в несколько десятков триллионов йен для борьбы с затянувшейся пандемией нового коронавируса.
Правящие партии и центральное правительство намерены принять дополнительный бюджет на 2021 финансовый год для финансирования стимулирующего пакета.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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