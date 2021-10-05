Новый премьер-министр Японии Кисида будет решать задачи оживления экономики и преодоления кризиса COVID-19

Новости

Токио, 4 октября (Jiji Press). Перед администрацией нового премьер-министра Японии Кисиды Фумио, учреждённой 4 октября, стоит сложная задача по оживлению экономики и одновременному преодолению кризиса COVID-19.

Во время последней выборной кампании на должность президента Либерально-демократической партии Кисида пообещал проводить современную версию Плана удвоения доходов – экономической политики, введенной бывшим премьер-министром Икэдой Хаято в 1960-е годы, чтобы расширить средний класс за счет устранения экономического неравенства. Кисиде потребуются все его навыки, чтобы осуществить такой план.

Выступая на пресс-конференции 4 октября, Кисида сказал, что его правительство незамедлительно разработает экономические показатели. Он выразил готовность к концу этого года разработать крупномасштабный экономический пакет на общую сумму в несколько десятков триллионов йен для борьбы с затянувшейся пандемией нового коронавируса.

Правящие партии и центральное правительство намерены принять дополнительный бюджет на 2021 финансовый год для финансирования стимулирующего пакета.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме