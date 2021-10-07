Новый премьер-министр Японии Кисида Фумио стоит перед проблемой борьбы с шестой волной COVID-19

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Токио, 5 октября (Jiji Press). После того, как Кисида Фумио 4 октября сменил Сугу Ёсихидэ на посту премьер-министра Японии, борьба с кризисом нового коронавируса остаётся главным приоритетом для правительства.

По словам экспертов, Кисиде необходимо срочно работать над обеспечением достаточного медицинского потенциала в условиях опасений прихода шестой волны инфекций этой зимой. С этой целью Кисида, вероятно, рассматривает возможность пересмотра законодательства, позволяющего административным органам предъявлять обязывающие требования в медицинские учреждения относительно борьбы с вирусом.

Перед новым премьер-министром стоит непростая задача возобновить социально-экономическую деятельность, и одновременно предотвратить повторное заражение.

Правительство полностью отменило чрезвычайное и пред-чрезвычайное положение в связи с коронавирусом в конце сентября, но специалисты по инфекционным заболеваниям предупреждают, что в недалёком будущем страну ожидает следующая волна инфекций и зимой может не хватить аппаратов вентиляции.

1 октября министерство здравоохранения обратилось к правительствам префектур с просьбой обеспечить достаточное количество медицинских работников и больничных мест исходя из предположения, что количество новых случаев инфекции вернется к уровням, аналогичным уровням пятой волны. По словам экспертов, центральное правительство должно тесно сотрудничать с местными властями в реализации мер против COVID-19, таких как введение коктейлей из антител для пациентов с коронавирусом, находящихся на карантине дома.

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