Правящая Либерально-демократическая партия Японии сосредоточится на реализации «нового капитализма» для решения проблемы разрыва в заработной плате

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Токио, 7 октября (Jiji Press). Правящая Либерально-демократическая партия Японии пообещала реализовать новую форму капитализма для решения проблемы неравенства доходов в своем манифесте к всеобщим выборам 31 октября.

В своих предвыборных обещаниях к выборам в Палату представителей японского парламента ЛДП выдвинет лозунг «создавать новую эру вместе с народом», при этом премьер-министр Японии и президент ЛДП Кисида Фумио обещал, что его кабинет будет работать в направлении реализации этой цели, как указывает проект манифеста.

Обязательства в основном сосредоточены на политических мерах, обозначенных Кисидой при его выдвижении на пост президента ЛДП в прошлом месяце, но они также будут включать политические реализацию политических предложений, сделанных Такаити Санаэ, ответственным по политическим вопросам ЛДП, который был соперником Кисиды в гонке за лидерство партии.

Политика, продвигаемая Такаити, который отвечал за разработку обещаний предвыборной кампании, включает смелые инвестиции в антикризисное управление и поддержку заявки Тайваня на присоединение к соглашению о свободной торговле Транс-тихоокеанского партнёрства.

Партия намерена утвердить свои предвыборные обещания на заседании своего Генерального совета 9 октября.

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