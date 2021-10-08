Правящая Либерально-демократическая партия Японии сосредоточится на реализации «нового капитализма» для решения проблемы разрыва в заработной плате
НовостиПолитика Экономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 7 октября (Jiji Press). Правящая Либерально-демократическая партия Японии пообещала реализовать новую форму капитализма для решения проблемы неравенства доходов в своем манифесте к всеобщим выборам 31 октября.
В своих предвыборных обещаниях к выборам в Палату представителей японского парламента ЛДП выдвинет лозунг «создавать новую эру вместе с народом», при этом премьер-министр Японии и президент ЛДП Кисида Фумио обещал, что его кабинет будет работать в направлении реализации этой цели, как указывает проект манифеста.
Обязательства в основном сосредоточены на политических мерах, обозначенных Кисидой при его выдвижении на пост президента ЛДП в прошлом месяце, но они также будут включать политические реализацию политических предложений, сделанных Такаити Санаэ, ответственным по политическим вопросам ЛДП, который был соперником Кисиды в гонке за лидерство партии.
Политика, продвигаемая Такаити, который отвечал за разработку обещаний предвыборной кампании, включает смелые инвестиции в антикризисное управление и поддержку заявки Тайваня на присоединение к соглашению о свободной торговле Транс-тихоокеанского партнёрства.
Партия намерена утвердить свои предвыборные обещания на заседании своего Генерального совета 9 октября.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Кисида Фумио избран президентом Либерально-демократической партии Японии
- Кисида Фумио – победитель на выборах лидера ЛДП: политический стиль от консервативного мейнстрима и разворот к левоцентристской экономической политике
- Короткий финал долгосрочной политической власти и неясные перспективы «после Абэ»