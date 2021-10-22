Число случаев анорексии среди молодежи в Японии при пандемии выросло на 60%

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Токио, 21 октября (Jiji Press). Количество новых случаев анорексии среди людей моложе 20 лет в Японии в 2020 финансовом году выросло на 60% по сравнению с предыдущим годом в условиях кризиса нового коронавируса, как показал опрос Национального центра здоровья и развития детей.

«На детей могли повлиять стресс и беспокойство, вызванные закрытием школ из-за пандемии и другими причинами», – сказали в центре.

Люди, страдающие анорексией, одним из видов расстройства пищевого поведения, сильно ограничивают себя в пище или вызывают рвоту после переедания, что приводит к опасной недостаточности веса.

Этой весной центр провёл опрос при участии 26 медицинских учреждений в 19 префектурах Японии.

Опрос выявил 28 юношей и 230 девушек, которым впервые был поставлен диагноз анорексия в течение года до марта 2021 года. Оба показателя выросли на 60 процентов по сравнению с предыдущим годом.

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