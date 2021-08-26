Молодёжь 16-18 лет в Японии чаще всего заражается в школе
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Токио, 25 августа (Jiji Press). На долю школьных инфекций приходится самая большая часть случаев коронавируса, выявленных в Японии с весны среди молодёжи в возрасте от 16 до 18 лет, как показало исследование министерства здравоохранения.
Представленные экспертной группе данные показали, что 45,7% лиц в этой возрастной группе были инфицированы в школе, а у детей в возрасте от 3 до 15 лет большинство случаев составляли домашние инфекции.
В Японии многие школы вновь открываются после летних каникул с начала сентября.
Исследование охватывало отчёты о коронавирусных инфекциях, поданные в период с 1 апреля по 22 июля в систему управления данными об инфекциях HER-SYS министерства здравоохранения.
За этот период было зарегистрировано 1056 случаев инфекции среди детей в возрасте от 3 до 5 лет, 2277 случаев среди детей в возрасте от 6 до 12 лет, 1320 случаев среди детей в возрасте от 13 до 15 лет и 1921 случай в возрасте от 16 до 18 лет.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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