Япония предоставит субсидии для снижения цен на бензин
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Токио, 16 ноября (Jiji Press). Правительство Японии планирует предоставить субсидии оптовым нефтяным компаниям, если внутренние цены на бензин превысят определённый уровень, заявил во вторник министр промышленности Хагиуда Коити.
Финансовая помощь направлена на то, чтобы побудить дистрибьюторов нефти ограничить свои оптовые цены и предотвратить чрезмерный рост розничных цен на бензин на фоне скачков цен на сырую нефть.
По словам правительственных чиновников, программа помощи не имеет прецедентов в Японии.
Правительство планирует включить эту меру в свой пакет экономических стимулов, который будет принят 19 ноября, надеясь начать оказание помощи к концу года.
«Мы рассматриваем временные меры по предоставлению оптовикам финансовых ресурсов для сдерживания цен и предотвращения резкого роста розничных цен», – сказал Хагиуда репортёрам.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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