Япония предоставит субсидии для снижения цен на бензин

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Токио, 16 ноября (Jiji Press). Правительство Японии планирует предоставить субсидии оптовым нефтяным компаниям, если внутренние цены на бензин превысят определённый уровень, заявил во вторник министр промышленности Хагиуда Коити.

Финансовая помощь направлена ​​на то, чтобы побудить дистрибьюторов нефти ограничить свои оптовые цены и предотвратить чрезмерный рост розничных цен на бензин на фоне скачков цен на сырую нефть.

По словам правительственных чиновников, программа помощи не имеет прецедентов в Японии.

Правительство планирует включить эту меру в свой пакет экономических стимулов, который будет принят 19 ноября, надеясь начать оказание помощи к концу года.

«Мы рассматриваем временные меры по предоставлению оптовикам финансовых ресурсов для сдерживания цен и предотвращения резкого роста розничных цен», – сказал Хагиуда репортёрам.

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