Дочь третьего капитана линкора «Мусаси» рассказала, что он во время второй мировой войны выражал беспокойство по поводу безрассудной войны с Соединеёнными Штатами
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Удзи, префектура Киото, 23 ноября (Jiji Press). Живые сейчас члены семьи Асакуры Бундзи (1894-1966), который был третьим капитаном линкора Императорского флота Японии «Мксаси», рассказали, что он выражал обеспокоенность по поводу разницы в национальном потенциале между Японией и США во время Второй мировой войны.
Выступая в интервью в преддверии 80-й годовщины начала войны между Японией и Соединёнными Штатами 8 декабря 1941 года по японскому времени, Огихара Мити, 85-летняя дочь Асакуры, сказала, что он упоминал в разговорах с женой о своём беспокойстве по поводу безрассудства войны с Соединёнными Штатами примерно с 1942 года по весну 1943 года, когда военная ситуация переломилась не в пользу Японии и японская сторона перешла к оборонительной стратегии.
Уроженец Куробэ, префектура Тояма, Асакура командовал «Мусаси» с декабря 1943 года по август 1944 года.
Несмотря на свою репутацию одного из самых мощных линкоров в мире, наряду с легендарным японским линкором «Ямато», «Мусаси» затонул 24 октября 1944 года после атаки Соёдиненных Штатов в Сибуйском море на Филиппинах. Это было всего через два месяца после того, как Асакура передал командную эстафету четвёртому капитану.
Огихара жила в Этадзима, префектура Хиросима, с 3 до 5 лет, а затем в Токио, пока она не была вынуждена эвакуироваться, когда училась во втором классе.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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