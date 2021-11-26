Токио планирует возобновление программы туристических субсидий

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Токио, 25 ноября (Jiji Press). Администрация Токио планирует возобновить программу субсидий для своих жителей, совершающих поездки в пределах японской столицы, стало известно 25 ноября.

По словам информированных источников, столичное правительство надеется возобновить программу, направленную на поддержку индустрии туризма, сильно пострадавшей от кризиса с новым коронавирусом, одновременно с возобновлением аналогичной кампании центрального правительства Go To Travel по развитию внутреннего туризма, запланированной на начало следующего года.

При выборе даты начала будет учитываться ситуация с инфекцией.

Правительство Токио начало программу субсидий для жителей в конце октября прошлого года, предоставляя 5000 йен за ночь при ночёвке в столице и 2500 йен за однодневную поездку, но было вынуждено приостановить программу в конце ноября того же года из-за возобновления распространения вируса.

Ожидается, что размер субсидии останется прежним.

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