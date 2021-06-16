Япония сохраняет цель добиться потока в 60 миллионов иностранных туристов к 2030 году
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Токио, 15 июня (Jiji Press). Японское правительство сохранило свою цель увеличить количество приезжающих в страну иностранных туристов до 60 миллионов к 2030 году, говорится в официальном документе по туризму 2021 года.
В официальном документе, одобренном на дневном заседании кабинета министров, правительство заявило, что с этого финансового года начнет поощрять поездки небольших групп, чтобы постепенно возвращать иностранных посетителей после их резкого сокращения из-за распространения нового коронавируса.
В 2020 году количество иностранных посетителей упало на 87,1 процента по сравнению с предыдущим годом до 4,12 миллиона, хотя на этот год была поставлена цель добиться уровня в 40 миллионов.
В официальном документе правительство подчеркнуло, что оно подготовит удобную и безопасную среду для путешествий, учитывая нужды как иностранных посетителей, так и местных районов, принимающих таких гостей.
Число японцев, совершавших поездки по стране в прошлом году, упало на 50% до 293,41 миллиона человек. За период с июля по декабрь доля людей, совершивших поездку в пределах своих префектур, выросла на 7,0 процентных пункта, а процент тех, кто совершил двухдневную поездку, увеличился на 12,4 пункта.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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