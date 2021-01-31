В Японию за 2020 год приехало на 87% меньше иностранцев, чем в предыдущем году

Совсем недавно мы радовались при виде множества иностранных туристов на Гиндзе, Асакусе и горнолыжных курортах – и всего за год всё переменилось. Мы надеемся на скорейшее преодоление эпидемии, чтобы Япония вновь встречала множество иностранных гостей.

Число приезжавших в Японию иностранцев в 2020 году, по данным Национальной туристической организации Японии, составило 4 115 900 человек, что на 87,1% меньше, чем в предыдущем году. Это намного ниже 6,21 миллиона человек в 2011 году, когда Япония пострадала от Великого восточно-японского землетрясения, и самый низкий показатель за 22 года с 1998 года, когда в Японию приехало 4,1 миллиона иностранцев.

С 2013 года число иностранных посетителей Японии каждый год обновляло рекорды, достигнув 31,88 миллиона человек в 2019 году. Правительство поставило цель – добиться приезда 40 миллионов иностранных гостей к 2020 году, когда должны были проводиться Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, но с распространением эпидемии нового коронавируса с февраля 2020 года были введены ограничения на въезд. После апреля страна была практически изолирована, и за год по количеству приезжающих осталась на уровне 10% от целевого показателя.

С июля ограничения на передвижение людей понемногу смягчали, в ограниченных пределах разрешили въезд в деловых целях, для учёбы и т. п., однако въезд в туристических целях ещё не разрешён до сих пор. Кроме того, новый вариант коронавируса, распространяющийся из Великобритании, был выявлен и в Японии, и в конце прошлого года правительство приостановило въезд в деловых целях, который ранее разрешался в исключительном порядке.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, отложенные год, намечено провести в 2021 году, но признаков глобального улучшения ситуации с инфекцией не наблюдается, и перспективы восстановления туристического спроса неясны.

Фотография к заголовку: улица Накамисэ-дори на территории храма Сэнсодзи в токийском районе Тайто.Слева – октябрь 2018 года, видно множество туристов; справа – май 2020 года, во время эпидемии нового коронавируса (Jiji Press)

Фотография к заголовку: PIXTA

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