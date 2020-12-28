Правительство Японии запретило въезд иностранных граждан в страну до конца января

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Токио, 26 декабря (Jiji Press). Правительство Японии заявило, что запретит въезд иностранцев со всего мира с 28 декабря до конца января.

По словам официальных лиц, усилив пограничный контроль, Токио надеется с наибольшей вероятностью предотвратить проникновение в Японию явно более заразных вариантов нового коронавируса, обнаруженных в Великобритании и Южной Африке.

В связи с выявлением новых мутаций вируса Япония ввела запрет на въезд иностранцев из Великобритании 24 декабря. Аналогичная мера была принята и для прибывающих из ЮАР. На этот раз запрет будет распространён на весь мир.

Правительство также приостановит действие специальных правил, позволяющих японцам и другим деловым путешественникам, проживающим в Японии, которые возвращаются после пребывания за границей сроком до семи дней, быть освобождёнными от 14-дневного карантина. Приостановка будет действовать с 28 декабря до конца января.

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