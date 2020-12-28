В Японии выявлены заражённые новым штаммом коронавируса за пределами аэропорта

Новости

Токио, 26 декабря (Jiji Press). В Японии впервые за пределами системы проверки в аэропорту обнаружен новый вариант коронавируса у человека, который недавно вернулся из Великобритании, сообщило министерство здравоохранения.

По всей вероятности очень заразная мутация коронавируса, распространяющаяся в Великобритании, была обнаружена у пилота 30-39 лет и члена его семьи 20-29 лет. Пилот был освобождён от карантинного досмотра в аэропортах.

Жена, вероятно, заразилась новым вариантом коронавируса от пилота, поскольку она не была в Великобритании. Министерство подозревает, что это первый случай передачи этого варианта от человека к человеку в Японии.

Министерство и Национальный институт инфекционных болезней изучают обстоятельства, в том числе структуру вируса и степень его заразности. Заразившиеся госпитализированы в Токио, недалеко от места жительства.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме