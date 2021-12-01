Американский истребитель сбросил топливный бак над городом
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Токио, 30 ноября (Jiji Press). Американский истребитель F-16 для совершения аварийной посадки в префектуре Аомори на северо-востоке Японии сбросил два топливных бака, один из которых был обнаружен в центре города, как сообщает японская полиция и представители министерства обороны.
Сообщений о повреждениях или травмах в результате инцидента с истребителем американской военной авиабазы Мисава в префектуре не поступало.
По словам представителей министерства, топливные баки были сброшены над городом Фукаура и горами – очевидно, с целью предотвратить возгорание во время аварийной посадки.
Полиция обнаружила жидкость, напоминающую топливо, и металлические предметы, разбросанные на дороге возле мэрии Фукауры. Другой топливный бак не обнаружен.
Самолет F-16 совершил аварийную посадку в аэропорту Аомори в городе Аомори, в результате чего взлётно-посадочная полоса была закрыта, а семь коммерческих рейсов пришлось отменить.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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