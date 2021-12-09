Нобелевский лауреат Манабэ Сюкуро назвал нехватку водных ресурсов серьёзной проблемой
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Токио, 8 декабря (Jiji Press). Японский ученый Манабэ Сюкуро, один из группы лауреатов Нобелевской премии 2021 года по физике, 7 декабря заявил, что рост нехватки водных ресурсов станет «очень серьезной проблемой».
В своей посвящённой награде лекции онлайн Манабэ, 90-летний старший метеоролог из Принстонского университета, предупредил о глобальном потеплении и объяснил корреляцию между ростом углекислого газа и повышением температуры, используя разработанную им климатическую модель.
Манабэ, одетый в бежевый пиджак и галстук, начал свою 25-минутную лекцию на английском языке, выразив благодарность покойному метеорологу Джозефу Смагорински, который пригласил его в Соединённые Штаты, когда японскому ученому было около 20 лет.
«Для меня было большой честью и удовольствием работать в его лаборатории», – сказал Манабэ о помощи Смагоринского.
Манабэ также рассказал о движении тепла в атмосфере и роли парниковых газов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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