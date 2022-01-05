Новогодний аукцион тунца на токийском рынке Тоёсу прошёл без обычного ажиотажа
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Токио, 5 января (Jiji Press). Первый в этом году аукцион по продаже голубого тунца на знаменитом токийском оптовом рынке Тоёсу прошёл без обычного ажиотажа в условиях растущей обеспокоенности по поводу роста числа случаев заражения новым коронавирусом в Японии.
Аукцион тунца на расположенном в районе Кото рынке начался в 5:10 утра.
Самым популярным лотом новогоднего аукциона стал 211-килограммовый голубой тунец, пойманный в Омэ, префектура Аомори, на северо-востоке Японии, который был продан за 16,88 миллиона йен, что примерно на 20 процентов ниже уровня первого аукциона прошлого года.
Цена на самого популярного голубого тунца на новогоднем аукционе впервые за шесть лет упала ниже 20 миллионов йен.
Цены на аукционе в этом году были относительно низкими отчасти из-за того, что на продажу было выставлено около 230 тунцов, что почти вдвое превышает уровень предыдущего года, и участники не решались повышать цены в условиях кризиса COVID-19.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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