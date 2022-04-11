В Карацу воспроизвели «Золотую чайную комнату» Тоётоми Хидэёси

Новости

Карацу, преф. Сага, 9 апреля (Jiji Press). Знаменитая «Золотая чайная комната», которую, как полагают, построили по приказу японского феодального военачальника XVI века Тоётоми Хидэёси, была воспроизведена и теперь выставлена для бесплатно го посещения широкой публикой в музее города Карацу в префектура Сага на юго-западе Японии.

Примерно в мае музей замка Нагоя префектуры Сага откроет платную программу, в ходе которой посетители смогут насладиться зеленым чаем маття в этой комнате. Музей будет приглашать участников программы.

Потолок, стены и другие части чайной комнаты покрыты в общей сложности примерно 16 500 квадратами сусального золота со стороно около 11 сантиметров. Чайная комната имеет площадь около 4,8 квадратных метров, пол покрыт красной шерстяной тканью, в комнате есть красные шёлковые ширмы «сёдзи».

Комната может быть разобрана для транспортировки. Реконструкция обошлась примерно в 36 миллионов йен.

По данным управления префектуры Сага, первоначальная золотая чайная комната использовалась для таких мероприятий, как чайная церемония в императорском дворце Киото в 1586 году. Во время вторжений Хидэёси в Корею в конце XVI века комната была перевезена в замок Нагоя в Карацу, где устраивались чайные церемонии для феодалов, купцов и членов миссий из-за границы. Замок использовался как база для вторжений в Корею.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме