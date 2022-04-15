В Японии провели мероприятия, связанные с шестилетней годовщиной землетрясения в Кумамото
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Кумамото, 14 апреля (Jiji Press). Состоялась церемония памяти жертв двух смертоносных землетрясений, которые произошли в префектуре Кумамото на юго-западе Японии шесть лет назад.
В церемонии, которая прошла в здании администрации префектуры, приняли участие 30 человек, в том числе родственники погибших в результате стихийного бедствия и губернатор Кумамото Кабасима Икуо. Церемония проводилась в сокращённых масштабах, чтобы снизить риск заражения новым коронавирусом. Как и в прошлом году, она транслировалась в прямом эфире на YouTube.
Участники почтили погибших минутой молчания в начале церемонии, после чего выступил Кабасима, сказав: «Мы обязуемся построить Кумамото, где люди смогут жить спокойно».
«Мы всё ещё далеки от восстановления после стихийного бедствия, но мы, как семья, будем продолжать двигаться вперёд, восстанавливая Кумамото, наш родной город», – сказал 54-летний Мотида Ёсимаса, потерявший свою мать Тэцуко во время стихийного бедствия.
Позже губернатор и несколько родственников погибших возложили белые хризантемы к алтарю, устроенному для церемонии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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