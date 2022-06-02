Губернатор Симанэ одобрил перезапуск атомной электростанции
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Мацуэ, преф. Симанэ, 2 июня (Jiji Press). Губернатор Симанэ Маруяма Тацуя заявил, что одобрит перезапуск реактора № 2 на атомной электростанции «Симанэ» компании Chugoku Electric Power Co. в западной части Японии.
«Я думаю, что перезапуск реактора неизбежен», – сказал Маруяма на сегодняшнем собрании префектуры.
Одобрение губернатора ознаменовало бы завершение процесса получения согласия местных сообществ на перезапуск реактора, в результате чего атомная электростанция «Симанэ», единственная из АЭС, расположенная в главном городе префектуры, снова будет подключена к сети.
Город Мацуэ, столица Симанэ, где расположена АЭС, дал своё согласие в феврале. Города Идзумо, Ясуги и Уннан, находящиеся в пределах 30 километров от станции, также согласились на перезапуск.
Как только реактор будет перезапущен, правительство префектуры Симанэ получит 500 миллионов йен в виде государственных субсидий, а также, вероятно, увеличится доход от налога на ядерное топливо.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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