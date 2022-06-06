В Токио и ближайших регионах начался сезон дождей
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Токио, 6 июня (Jiji Press). Предполагают, что в регионе Канто-Косин на востоке Японии, включающем Токио, начался сезон дождей, сообщило Японское метеорологическое агентство.
Объявление о начале сезона дождей сделано на день раньше, чем в среднем за прошедшие годы, и на восемь дней раньше, чем в прошлом году.
Пока что в этом году начало сезона дождей было объявлено для самого южного региона Окинавы 4 мая, а для региона Амами в префектуре Кагосима, к северу от Окинавы, – 11 мая, на шесть дней и один день раньше, чем в среднем за прошедшие годы соответственно.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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