Средний доход японских депутатов парламента упал до 22,55 млн йен в 2021 году

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Токио, 4 июля (Jiji Press). Средний доход, полученный японскими законодателями в 2021 году, упал с 24,16 млн йен в предыдущем году до 22,55 млн йен, как свидетельствуют отчёты, опубликованные обеими палатами парламента Японии.

Падение отразило сокращение заработной платы законодателей на 20 процентов, осуществлённое с мая 2020 года по октябрь 2021 года в условиях кризиса COVID-19.

Последние отчёты, основанные на законе о раскрытии имущества депутатов, охватывают 578 депутатов, занимавших свои места в течение 2021 года, не считая периода выборов в Палату представителей, нижнюю палату парламента, в октябре 2021 года. Из них 342 человека были членами нижней палаты и 236 – верхней.

По политическим партиям законодатели правящей Либерально-демократической партии имели самый высокий средний доход в 25,20 миллиона йен. Далее следует оппозиционное Ниппон исин-но кай (Общество возрождения Японии) с 19,77 млн йен, далее – Конституционно-демократическая партия Японии с 19,09 млн йен.

Депутат верхней палаты Мотоэ Тайитиро от ЛДП был единственным депутатом, получившим более 100 миллионов йен. Его доход составил 1292,61 миллиона йен, в основном дивиденды от инвестиционных фондов, хотя он снизился с 1,9 миллиарда йен в предыдущем году.

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