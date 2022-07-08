Летний внутренний туризм в Японии восстанавливается до уровня, существовавшего до пандемии

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Токио, 7 июля (Jiji Press). По оценкам туристического агентства JTB Corp., число людей, собирающихся путешествовать по Японии в период предстоящих летних каникул, почти восстановится до уровня, существовавшего до пандемии коронавируса.

По оценке фирмы, около 70 миллионов человек, то есть на 75% больше, чем в прошлом году, планируют отправиться в путешествие как минимум на одну ночь в период с 15 июля по 31 августа, что составляет 96,7% от уровня 2019 года. Средняя стоимость поездки составит 35 500 йен, на 7,6% выше суммы 2019 года.

Оценка основана на опросе, проведенном в конце прошлого месяца, и нескольких экономических показателях.

Ссылаясь на результаты опроса, JTB заявила, что 36,1% респондентов по меньшей мере планируют отправиться в путешествие в течение этого периода, что на 14,7 процентных пункта больше, чем годом ранее, при этом больше людей планируют останавливаться на две или три ночи. Компания также сообщила, что всё большее число людей выбирают места для путешествий, расположенные дальше от места их проживания.

С другой стороны, опрос показал, что доля людей, не собирающихся путешествовать, снизилась на 14,7 пункта до 63,9%. Многие из таких людей заявили, что не любят стоять в заторах или не имеют достаточно средств, и заметно меньше стало тех, кто высказывал опасения по поводу риска заражения коронавирусом.

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