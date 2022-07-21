Парламент Японии рассматривает вопрос организации мемориальной речи, посвященной экс-премьер-министру Абэ 5 августа

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Токио, 20 июля (Jiji Press) - Правящая Либерально-демократическая партия предложила организовать в среду 5 августа в парламенте Японии мемориальную речь памяти покойного бывшего премьер-министра Абэ Синдзо.

Глава комитета по парламентским вопросам ЛДП Такаги Цуёси выступил с таким предложением на встрече с Мабути Сумио, занимающим такую же должность в оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии.

В частности, в ЛДП хотят, чтобы речь была произнесена на пленарном заседании нижней палаты парламента - Палаты представителей. Мабути сказал, что обсудит это предложение со своими однопартийцами.

Такаги также проинформировал КДП о плане проведения внеочередной сессии парламента после выборов 10 июля в Палату советников, верхнюю палату парламента, в течение трех дней, начиная с 3 августа.

Мабути сказал, что сессия должна быть проведена до конца августа. Во время сессии планируется обсудить стремительно растущие цены, ответные меры на новую волну коронавирусной инфекции и запланированные государственные похороны Абэ, который был застрелен 8 июля во время произнесения предвыборной речи, посвященной выборам в верхнюю палату парламента, в западнояпонском городе Нара.

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