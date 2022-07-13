Похороны бывшего премьер-министра Абэ Синдзо прошли в токийском храме Дзодзёдзи

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Токио/Симоносеки, преф. Ямагути, 12 июля (Jiji Press). Похороны бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо, застреленного на прошлой неделе, прошли в присутствии его родственников и других близких ему людей в храме Дзодзёдзи в Токио.

Абэ был застрелен 8 июля во время произнесения речи в поддержку кандидата от правящей Либерально-демократической партии перед выборами в Палату советников в городе Нара на западе Японии. Его смерть была подтверждена позже в тот же день.

«Вы были самым выдающимся политиком после Второй мировой войны, который увеличил роль Японии в международном сообществе», – сказал Асо Таро, вице-президент правящей ЛДП, в речи во время похорон. Асо сказал, что надеется увидеть и поговорить с Абэ в загробной жизни после смерти.

«Вы должны были прочитать мою надгробную речь, – пожаловался Асо. –Мне очень тяжело читать речь в вашу честь».

«Вы всегда защищали меня, – сказала Абэ Акиэ, вдова покойного премьер-министра. – Я уверена, что многое осталось незавершённым, но вы посадили много семян, которые обязательно прорастут».

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