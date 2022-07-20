В Японии государственные похороны бывшего премьер-министра Абэ Сндзо запланированы на 27 сентября
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Токио, 20 июля (Jiji Press). Японское правительство рассматривает возможность проведения в зале Будокан в Токио 27 сентября государственных похорон бывшего премьер-министра Абэ Синдзо, который был убит 8 июля во время речи в городе Нара, заявили правительственные чиновники.
Кабинет премьер-министра Кисиды Фумио должен утвердить план 22 июля. Правительство планирует полностью покрыть расходы на похороны.
Это будут вторые государственные похороны бывшего премьер-министра в истории страны после Второй мировой войны после похорон Ёсиды Сигэру в 1967 году.
Генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу заявил на пресс-конференции, что правительство ведет переговоры с семьёй покойного и другими людьми о дате и месте государственных похорон Абэ.
Мацуно оспорил критику со стороны оппозиционных законодателей о том, что государственные похороны навяжут людям политическое мнение об Абэ. «Абэ взял на себя тяжёлую ответственность быть премьер-министром в течение восьми лет и восьми месяцев – самого продолжительного срока в истории Японии», – сказал он.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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