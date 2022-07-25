В Японии в ресторанах большой спрос на жареного угря в «День Быка», несмотря на выросшие цены

Новости

Токио, 23 июля (Jiji Press). Магазины и рестораны, где готовят угря на гриле в стиле кабаяки, привлекли большое количество покупателей 23 июля, в День Быка, несмотря на повышение цен, отражающее плохой улов угря и более высокие транспортные расходы.

Люди стремятся сохранить жизненные силы в жару, поедая угрей на гриле, традиционный летний деликатес в Японии.

Персонал ресторана «Яцумэя Нисимура» в токийском районе Мэгуро начал подготовку к дневной работе около 6 утра.

Ресторан поднял цену на большое филе с 2400 до 2700 йен, и всё равно зарезервированные блюда распроданы. 23 июля «Яцумэя Нисимура» планирует предложить в общей сложности 1500 филе угря на гриле, что на 500 больше, чем в обычный день.

Перед открытием «Яцумэя Нисимура» в очереди было более 70 человек. «Я буду есть угря на гриле, чтобы преодолеть новый коронавирус», – сказала Такаги Ёсико, 51-летняя сотрудница одной организации. Она добавила, что купит их также для родственников и знакомых.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме