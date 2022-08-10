Мэр Нагасаки призвал к ликвидации ядерного оружия

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Нагасаки, 9 августа (Jiji Press). Мэр Нагасаки Тауэ Томихиса призвал к ликвидации ядерного оружия в ежегодной декларации мира 9 августа, спустя 77 лет после того, как его город на юго-западе Японии был разрушен американской атомной бомбой.

«Применять ядерное оружие нельзя в любых обстоятельствах!» – сказал Тауэ на ежегодной мемориальной церемонии в парке Нагасаки, рассказав историю о хибакуся, пережившем атомную бомбардировку, чья нижняя часть тела осталась парализованной.

Он сказал, что, пока существует ядерное оружие, сохраняется опасность его использования, имея в виду угрозу президента России Владимира Путина применить такое оружие в войне в Украине.

«Вера в то, что даже если ядерное оружие есть, оно, вероятно, не будет использовано, – это фантазия, не более чем простая надежда», – сказал он.

«Мы должны признать, что избавление от ядерного оружия – единственный реальный способ защитить Землю и будущее человечества в данный момент», – сказал Тауэ.

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