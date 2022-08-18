В случае непредвиденных обстоятельств на Тайване могут произойти боевые действия между Японией и Китаем: мнение эксперта
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Токио, 17 августа (Jiji Press). Японский эксперт по вопросам обороны предупредил о возможности столкновения между японскими и китайскими войсками в случае вторжения Китая на Тайвань.
«Если бы Китай вторгся на Тайвань силой, он создал бы морскую и воздушную блокаду на обширной территории. Таким образом, острова Рюкю попали бы под контроль китайских военных», – сказал Охара Бондзи, старший научный сотрудник Sasakawa Peace Foundation, в недавнем интервью Jiji Press.
Поскольку корабли и самолёты японских Сил самообороны должны будут войти в зону блокады, чтобы эвакуировать людей с самой южной цепи островов Японии, простирающейся в сторону Тайваня, «нельзя исключать возможность боевых действий», – также сказал Охара, бывший офицер разведки Сил самообороны.
«Дипломатические усилия, конечно, нужны, но они должны быть подкреплены военной мощью», – подчеркнул он.
Охара также сказал, что Токио должен подготовиться к тому, чтобы помочь американским войскам поставлять оружие на Тайвань через Японию.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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