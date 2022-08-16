В Японии молятся о мире в 77-ю годовщину окончания Второй мировой войны

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Токио, 15 августа (Jiji Press). Японские лидеры и другие лица молились о мир е и выразили отказ от войны на церемонии, состоявшейся 15 августа, в 77-ю годовщину капитуляции страны во Второй мировой войне. Император Нарухито в своей речи употребил слова «глубокое раскаяние».

На спонсируемом правительством мероприятии в зале «Ниппон Будокан» в токийском районе Тиёда 992 участника, в том числе премьер-министр Кисида Фумио, император Нарухито, императрица Масако и родственники погибших выразили скорбь по примерно 3,1 миллиона японским гражданам, погибшим на войне.

Мемориальная церемония из-за пандемии COVID-19 проводится в меньших масштабах третий год подряд, Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения ограничило количество участников из родственников погибших до 20 из каждой из 47 префектур страны. До пандемии в ежегодной церемонии обычно участвовало около 6000 человек.

Не участвовали родственники погибших из западных префектур Киото, Ямагути и Эхимэ и из самой южной префектуры Окинава.

Церемония 15 августа началась вскоре после 11:50, и в полдень все участники почтили память жертв войны минутой молчания.

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