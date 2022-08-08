Малайзийский учёный рассказывает о жертвах атомной бомбардировки родом из Юго-Восточной Азии, которые оказались в Японии

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Хиросима, 7 августа (Jiji Press). Малайзийский учёный в Японии предоставил информацию на малайском и английском языках о факте гибели студентов из Юго-Восточной Азии в результате атомной бомбардировки Хиросимы в последние дни Второй мировой войны.

По словам 49-летнего Нурхайзала Азама, доцента городского Университета Хиросимы, он надеется, что больше людей узнают о жертвах из Юго-Восточной Азии.

Когда 6 августа 1945 года Соединённые Штаты сбросили атомную бомбу на город на западе Японии, девять студентов из тех регионов Юго-Восточной Азии, которые тогда находились под японской оккупацией, учились в Хиросимском университете литературы и науки, предшественнике нынешнего Хиросимского университета.

Восемь из девяти студентов из Юго-Восточной Азии подверглись атомной бомбардировке, в том числе двое из регионов, которые в настоящее время находятся в Малайзии.

Одним из двоих был Ник Юсоф, которому в то время было 19 лет. После окончания войны его останки были доставлены в буддийский храм в районе Саэки в Хиросиме, и тогдашний настоятель храма построил для Юсофа могилу в мусульманском стиле.

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