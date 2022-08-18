Бывший руководитель Олимпийских игр в Токио арестован по подозрению во взяточничестве

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Токио, 17 августа (Jiji Press). Прокуратура арестовала Такахаси Харуюки, бывшего члена правления оргкомитета Токийских игр, по подозрению в получении взятки в размере 51 млн йен от японского производителя одежды Aoki Holdings Inc.

Специальный отряд Токийской окружной прокуратуры подозревает, что 78-летний Такахаси получил деньги в качестве вознаграждения за оказание услуг Aoki Holdings при выборе спонсоров Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

Отрядом также арестованы основатель и бывший председатель Aoki Holdings Аоки Хиронори (83 года), его младший брат и бывший вице-председатель Аоки Такахиса (76 лет) и Уэда Кацухиса (40 лет), исполнительный директор компании. В прокуратуре не сообщили, признали ли подозреваемые обвинения.

В интервью перед арестом Такахаси сказал, что его никогда не просили что-либо сделать в связи с Токийскими играми для этой компании и никогда не оказывал ей никаких услуг, отрицая, что полученные деньги были взятками.

Такахаси подозревается в получении 51 миллиона йен в период с октября 2017 года по март этого года после того, как Аоки и другие в период с января 2017 года по июнь 2021 года попросили его предоставить компании особый режим в отношении контракта с официальной поддержкой Токийских игр и другого контракта на продажу официальных лицензий продуктов, связанных с Играми.

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