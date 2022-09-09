Хориэ признан старейшим в мире человеком, совершившим одиночное плавание через Тихий океан

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Нисиномия, префектура Хёго, 8 сентября (Jiji Press). Хориэ Кэнъити, 84-летний японский искатель приключений в море, получил официальный сертификат от Книги рекордов Гиннеса, признающий его старейшим человеком в мире, совершившим одиночное путешествие через Тихий океан.

Хориэ, переплывший океан на яхте в июне, получил сертификат в порту для яхт в Нисиномия, префектура Хёго, в западной части Японии.

«Я очень рад получить такой замечательный подарок на день рождения, –сказал Хориэ, которому 8 сентября исполнилось 84 года. – С этим (признанием) в качестве мотивации я хочу продолжать быть человеком, важнейшие свершения которого приходятся на позднюю часть жизни», – сказал он с улыбкой.

Хориэ покинул Сан-Франциско 26 марта. Он проплыл около 8500 километров на своей 6-метровой яхте и 4 июня прибыл в пролив Кии у Хиномисаки в префектуре Вакаяма на западе Японии.

В 1993 году он установил рекорд дальности езды на водном велосипеде, а в 1996 году совершил самое быстрое пересечение Тихого океана на лодке, работающей на солнечной энергии.

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