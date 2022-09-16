Китайское военное судно в седьмой раз в этом году вошло в японские воды
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Токио, 15 сентября (Jiji Press). Исследовательское судно ВМС Китая вошло в территориальные воды Японии возле острова Якусима в юго-западной префектуре Кагосима, сообщило министерство обороны Японии.
Это было седьмое вторжение китайского военного корабля в японские воды в этом году и первое с июля. Японское правительство по дипломатическим каналам сообщило о своей обеспокоенности по поводу инцидента китайской стороне.
По данным министерства, Морские силы самообороны Японии заметили разведывательный корабль ВМС Китая, направлявшийся на запад в прилежащей зоне Японии к юго-востоку от острова Танэгасима в Кагосиме, около 3:30 утра того же дня.
Судно вошло в территориальные воды Японии к югу от Якусимы около 7:20 утра, что было подтверждено эсминцем Морских силы самообороны Inazuma и патрульным самолетом P-1, наблюдавшим за кораблем.
Китайское судно находилось в японских водах около трех с половиной часов, прежде чем покинуть этот район в точке к западу от острова Кутиноэрабу, также в Кагосиме, незадолго до 11 часов утра.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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