Китайское военное судно в седьмой раз в этом году вошло в японские воды

Новости

Токио, 15 сентября (Jiji Press). Исследовательское судно ВМС Китая вошло в территориальные воды Японии возле острова Якусима в юго-западной префектуре Кагосима, сообщило министерство обороны Японии.

Это было седьмое вторжение китайского военного корабля в японские воды в этом году и первое с июля. Японское правительство по дипломатическим каналам сообщило о своей обеспокоенности по поводу инцидента китайской стороне.

По данным министерства, Морские силы самообороны Японии заметили разведывательный корабль ВМС Китая, направлявшийся на запад в прилежащей зоне Японии к юго-востоку от острова Танэгасима в Кагосиме, около 3:30 утра того же дня.

Судно вошло в территориальные воды Японии к югу от Якусимы около 7:20 утра, что было подтверждено эсминцем Морских силы самообороны Inazuma и патрульным самолетом P-1, наблюдавшим за кораблем.

Китайское судно находилось в японских водах около трех с половиной часов, прежде чем покинуть этот район в точке к западу от острова Кутиноэрабу, также в Кагосиме, незадолго до 11 часов утра.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме