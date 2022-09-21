Музей Сугихары в Литве сталкивается с финансовыми трудностями из-за пандемии

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Каунас, Литва, 20 сентября (Jiji Press). Литовский музей, посвященный Сугихаре Тиунэ (1900–1986), японскому дипломату, который выдавал визы, чтобы помочь тысячам евреев бежать от нацистов во время Второй мировой войны, ищет финансовую помощь в условиях трудностей, вызванных пандемией COVID-19 и другими проблемами.

Послы Японии и других стран в Литве направили в министерство культуры прибалтийского государства письма с призывом защитить историческое наследие.

Музей, расположенный в городе Каунас, испытывает финансовые трудности, поскольку количество японских туристов, составлявших более 80% посетителей, уменьшилось из-за пандемии COVID-19 и вторжения России в Украину.

Музей был открыт для публики в 2000 году в отреставрированном здании бывшего консульства Японии, где работал Сугихара.

По данным музея, каждый год его посещали около 20 000 человек, но в 2020 и 2021 годах их число упало до 2737 и 1244 человек соответственно. Дважды он длительное время не работал из-за пандемии.

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