Кисида Фумио и Лиз Трасс договорились о дальнейшем укреплении безопасности и экономическом сотрудничестве

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Нью-Йорк, 20 сентября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и его британская коллега Лиз Трасс договорились содействовать безопасности и экономическому сотрудничеству между двумя странами в то время, когда Великобритания укрепляет свое участие в тихоокеанской политике.

Два лидера, встретившиеся в Нью-Йорке на своём первом саммите с момента вступления Трасс в должность в начале этого месяца, выразили серьёзную обеспокоенность попытками изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях силой, явно имея в виду Китай.

Кисида, говоря о войне в Украине и напряжённости вокруг Тайваня, сказал, что безопасность Европы неотделима от безопасности Индо-Тихоокеанского региона.

Два лидера договорились ускорить работу над соглашением, которое облегчит взаимные визиты сил самообороны Японии и британских военнослужащих, а также над совместной разработкой истребителей нового поколения.

Кисида и Трасс также согласились с тем, что они решительно осуждают планы сепаратистов в четырёх оккупированных областях Украины провести голосование о присоединении к России, поскольку они ещё больше подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины.

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