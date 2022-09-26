Тайфун «Талас» вызвал оползень в преф. Сидзуока

Новости

Токио, 24 сентября (Jiji Press). Тайфун «Талас» вызвал проливные дожди в основном в префектуре Сидзуока в центральной Японии с 23 до начала 24 сентября, вызвав там оползень, приведший к жертвам.

15-й тайфун в этом году также привёл к приостановке движения сверхскоростных поездов Токайдо синкансэн с вечера 23 до полудня 24 сентября.

Тайфун превратился во внетропический шторм около 9 утра 23 сентября, когда он двигался на северо-восток от побережья Сидзуока.

В городе Сидзуока в Какэгава 45-летний мужчина скончался после того, как его извлекли из дома, разрушенного оползнем, сообщили полиция префектуры и другие источники.

Мужчина в возрасте 70 лет был найден лежащим рядом с рисовыми полями в Фукурои, другом городе преф. Сидзуока, позже была подтверждена смерть.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме