Тайфун «Талас» вызвал оползень в преф. Сидзуока
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Токио, 24 сентября (Jiji Press). Тайфун «Талас» вызвал проливные дожди в основном в префектуре Сидзуока в центральной Японии с 23 до начала 24 сентября, вызвав там оползень, приведший к жертвам.
15-й тайфун в этом году также привёл к приостановке движения сверхскоростных поездов Токайдо синкансэн с вечера 23 до полудня 24 сентября.
Тайфун превратился во внетропический шторм около 9 утра 23 сентября, когда он двигался на северо-восток от побережья Сидзуока.
В городе Сидзуока в Какэгава 45-летний мужчина скончался после того, как его извлекли из дома, разрушенного оползнем, сообщили полиция префектуры и другие источники.
Мужчина в возрасте 70 лет был найден лежащим рядом с рисовыми полями в Фукурои, другом городе преф. Сидзуока, позже была подтверждена смерть.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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